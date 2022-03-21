عاجل.. بنك مصر يطرح شهادة «طلعت حرب» الإدخارية بفائدة 18%

طرح بنك مصر، اليوم، شهادة "طلعت حرب"، الادخارية بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، بنسبة 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد بشكل شهري، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات تلك الشهادة من مبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر.

بنك مصر: من الجائز الاقتراض بضمان الشهادة

وقال بنك مصر، إنه من الجائز الاقتراض بضمان تلك الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها أيضاً، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة بشرط مضي 6 شهور، اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، كما يمكن أيضاً شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرعا في محافظات الجمهورية.

«المركزي» يرفع أسعار الفائدة 1%

وقرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 1% على أساس 100 نقطة، حيث جاء ذلك كمحاولةٍ لامتصاص موجة التضخم العالمية التي يشهدها العالم كله بسبب الأحداث الأخيرة، حيث جاء ذلك القرار بشكل إستثنائي خاصة وأن المركزي لم يقرر رفع أسعار الفائدة منذ عام 2017، حيث أن البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في البنوك عند 10.25% على الإقراض لأجل، وعند 9.25% على الإيداع، ورفع الائتمان والخصم 100 نقطة أساس إلى 9.75%، وتعتبر أسعار الائتمان والخصم،هي الأسعار التي تتعامل بها البنوك بين بعضها البعض.

وأكد عدد من المحللين الماليين أنه كانت هناك توقعات كبيرة برفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1%، حيث أكد البنك اليوم في بيان له أنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.