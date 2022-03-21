ابنة وزيرة التضامن لـ«القباج»: «شكرا على كل حاجة وتربيتك لينا».. فيديو

حلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضيفة على برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، وأجرت «مريم مشير»، ابنة الدكتورة نيفين القباج، مداخلة على الهواء، قالت فيها: «كل سنة وانتي طيبة يا ماما وشكرًا على كل حاجة وتربيتك لينا»، وردت عليها والدتها «كل سنة وانتي طيبة.. ده أول عيد أم ليكِ السنة دي ربنا يخلي لك يونس.. إنتي أجمل بنت وأجمل صاحبة، إنتي عارفة غلاوتك عندي».

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن أول هدية عيد أم تلقتها والتي كانت عبارة عن «بلوك نوت»، مرسوم عليه رسومات أطفال جميلة وكان هدية من ابنتها وأسعدتها كثيرًا، خصوصًا أنها كانت تعيش خارج مصر خلال تلك الفترة، مؤكدة أنها مازالت تحتفظ بالخطابات التي كتبها لها أبناؤها عندما كانت تعيش خارج مصر.

«القباج»: عندي 4 شقيقات وشقيق

وأشارت نيفين القباج إلى أن والدها كان لديه مصنع وكان لها 4 شقيقات وشقيق واحد:«كنا أمهات صغيرات ووالدي كان عنده مصنع وكانت علاقته جيدة مع العمال، فهذه النشأة ساهمت في تضامني مع فئات كثيرة».

القباج: «مبحبش العزلة بس بحب مساحتي الشخصية»

وأكدت وزيرة التضامن أنها اجتماعية جدًا ولا تحب العزلة، ولكنها تحافظ على مساحة شخصية خاصة بها، معربة عن أمنيتها بأن تكون شخصية ناجحة بالفعل كما يراها الآخرون، فهي تتمنى تحقيق أشياء كثيرة.

القباج: نهتم بالأطفال كريمي ومعلومي النسب والأيتام

وأوضحت «القباج» أن الوزارة لا تتضامن مع الأمهات فقط، لكنها تتضامن مع الأسر كلها والفئات الأولى بالرعاية، ويتم الاهتمام بالأطفال كريمي ومعلومي النسب والأيتام.