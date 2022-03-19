وزيرة التضامن تكرم المتميزات والأمهات المثاليات لعام 2022

شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في احتفالية نادي الصيد التي أقيمت تحت عنوان «المرأة المصرية أيقونة النجاح»، وتم تكريم السيدات المتميزات والأمهات المثاليات لعام 2022 بالنادي.

وأكدت القباج أن رئيس الجمهورية أنصف المرأة المصرية، التي تولت مناصب قيادية وتنفيذية في الدولة، فهناك دور ريادي للمرأة المصرية في مواقع العمل المختلفة، وكذلك في مواقع المسئولية المجتمعية، مشيرة إلى أنه إذا كانت المرأة نصف المجتمع، فهي المسؤولة عن تنشئة النصف الآخر التنشئة السليمة، مثمّنة كذلك دور الرجل في حياة المرأة، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتنمية الأسرة المصرية.

السيدات يحصلن على 14 مليار جنيه سنويًا

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان، اليوم السبت، أن الموازنة المخصّصة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ارتفعت من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 2021، تحصل السيدات على 14 مليار جنيه منها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، كما يتم دعم السيدات ذوات الإعاقة بما يقرب من 2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلي دعم السيدات المعيلات بـ2 مليار جنيه سنويًا.

وأشارت إلى استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 830,000 سيدة، بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، فضلًا عن تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للنساء، وقد بلغ رأس المال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 2.4 مليار جنيه مصري موجه إلى 360 ألف مستفيد ، أغلبهم من السيدات، كما تم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تُسدّده صناديق التأمينات الاجتماعية.

إصدار مقترح قانون لحقوق المسنين لأول مرة في مصر

في حين بلغت النفقة المُحصَّلة من خلال صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر لصالح النساء والأفراد دون عائل، ما يقرب من 850 مليون جنيه سنويا، كما قامت وزارة التضامن بإصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، كما قامت الوزارة بإصدار مقترح لقانون لحقوق المسنين لأول مرة في مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجارٍ مراجعته من مجلسي النواب والشيوخ.

وأعلنت «القباج» بمناسبة الاحتفال بالمرأة المصرية في شهر مارس، عن تخصيص ألف جنيه كدعم من وزارة التضامن الاجتماعي للسيدات العاملات بالنادي اللاتي يبلغ عددهن 750 سيدة، بالإضافة إلى حصول كل سيدة عاملة على عدد 2 كرتونة لشهر رمضان المعظم بإجمالي 1500 كرتونة.