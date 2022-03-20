عاجل.. وزيرة التضامن تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2022

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022، على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن المركز الأول على مستوى الجهورية حصلت عليه وحيدة الديداموني إبراهيم مصطفى من محافظة الشرقية، كما فازت سميرة أحمد حسان هاشم بالمركز الثاني من محافظة سوهاج، وجاءت إقبال فايز لبيب درياس في المركز الثالث من محافظة قنا.

كما أعلنت القباج، أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، التي جاءت كالتالي، سهير عبد السلام علي محمد الأولى على محافظة المنوفية، ميرفت عويضة ميخائيل عويضة، الأولى على محافظة بورسعيد، فاطمة إسماعيل محمد الصيفي الأولى على محافظة البحيرة، رباب عبد الحي عوض عبد الحافظ الأولى على محافظة كفر الشيخ، والسيدة نجلاء محمد الخضري الأولي على محافظة القاهرة، هناء محمد عبد العزيز بسيوني الأولى على محافظة الغربية، وأميمة محمد محمد الخواص، الأولى على محافظة الإسماعيلية، وعلية عبد الهادي أبو الليل عبد الرحمن الأولى، على محافظة أسيوط، وهدى محمد علي يونس الأولى على محافظة الجيزة، وصفاء أحمد صابر حفني الأولى على محافظة الأقصر.

وجاءت سنية عبده عبده أبو العلا الأولى على محافظة الدقهلية، وحياة إبراهيم مغنم سليمان الأولى على محافظة شمال سيناء، وبرنسات لطفي أحمد عمر الأولى على محافظة دمياط، وسهير فكري عبد المطلب درويش الأولى على محافظة القليوبية، وحمدية عبد السلام أمين الأولى على محافظة بني سويف، ووداد محمد أحمد عبد المولي الأولى على محافظة السويس، وفاطمة خميس علي حسن الأولى على محافظة مرسى مطروح، ونصرة محمد إسماعيل جاد الأولى على محافظة البحر الأحمر، والسيدة أمل حسين محمد السيد دياب الأولى على محافظة المنيا، وأمل أمين علي طه الأولى على محافظة أسوان، وتوتو محمود محمد قطامش الأولى على محافظة الوادي الجديد، وحنان كامل السيد حسن الأولى على محافظة الفيوم، وسامية أحمد عبد السلام خلاف الأولى على محافظة جنوب سيناء، وآمال محمد أحمد فرغلي الأولى على محافظة الإسكندرية.

الأم المثالية البديلة الأولى على مستوى الجمهورية

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الأم المثالية البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2022، وهي صالحة مرعي حسين علي من محافظة القاهرة، وجاءت سهام وداعي إسماعيل عباس الأم المثالية البديلة لمؤسسات الرعاية « كريمي النسب» من محافظة بني سويف الأولى على مستوى الجمهورية، أما الأم المثالية من ذوي الهمم الأولى على مستوى الجهورية، فجاءت بثينة محمد عبد السميع رمضان من محافظة الشرقية، وجاءت انتصار سالم علي مشرف من محافظة الغربية الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لابن من ذوي الهمم عن عام 2022.

الأم المتطوعة الأولى على مستوى الجمهورية

أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة فى إطار سياسة الوزارة للتشجيع علي التمكين الاقتصادي، فقد جاءت شادية حسين راشد عبد العال من محافظة قنا الأم المثالية الأولي لأحد المشروعات الصغيرة «التمكين الاقتصادي» على مستوى الجمهورية، أما فيما يتعلق بالأم المتطوعة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وهي من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام، فقد جاءت أميمة يوسف عبد العزيز العجوز من محافظة البحيرة، الأم المتطوعة الأولى على مستوى الجمهورية.

وجاءت خضرة علي محمد الحناوي من محافظة البحيرة الرائدة الريفية المتميزة الأولى على مستوى الجمهورية، وجاءت الأم أمل محمد محمد المغربي من محافظة الإسكندرية أمًا مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم سميحة حسين أحمد علي أمًا مثالية لشهيد من الشرطة من محافظة الإسكندرية.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن المرأة شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي.

الأم الكافلة لأحد الأطفال

وأكدت القباج أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 بلغن 775 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 400 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، والتي جاءت كالتالي، ألا تقل سن الأم عن 50 عامًا، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء مع استثناء المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان بحد أقصي 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين علي مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل علي مؤهل فني متوسط ومتميز بإحدى المهن ويُستثنى الابن أو الابنة من ذوي الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم.

وأما عن الأم الكافلة لأحد الأطفال «كريمي النسب»، فقد استلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل علي مؤهل جامعي ونال من عطاء الحب والاهتمام القدر المناسب الذي أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأما عن الأم البديلة بإحدى دور الرعاية فقد استلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل علي مؤهل جامعي وألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا وأن تكون حاصلة علي مؤهل عالٍ وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عامًا.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفئات المُكرمة لهذا العام تشمل الأم المثالية والأم البديلة والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وأمًا من مؤسسات أبناء مصر الأولى بالرعاية والأم المتميزة في سوق العمل، بالإضافة إلي أم شهيد من القوات المسلحة وأم شهيد من الشرطة، فضلًا عن أم متطوعة بمشروع قومي هام مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهي من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام، وكذلك رائدة ريفية متميزة.