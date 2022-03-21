«الصحة»: المضادات الحيوية تستخدم لبعض حالات كورونا وليس جميعها

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، نتائج الدراسة التي أجريت على 70% ممن تناولوا المضادات الحيوية في علاج فيروس كورونا ومن استخدموا المضادات الحيوية بدون وعي، لافتا إلي أن الدراسة حذّرت من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب.

المضادات الحيوية تستخدم لبعض حالات كورونا وليس جميعها

وأوضح «النادي»، في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح أحدث خطوط انتاج المضادات الحيوية بـ«إيفا فارما»، أن المضادات الحيوية تستخدم لعلاج بعض مصابي فيروس كورونا وليس جميع المرضي، مشيرا إلي أن المضادات الحيوية في حال الإصابة بفيروس كورونا تستخدم لعلاج العدوي البكتيرية المصاحبة للفيروس.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا

واستعرض عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الوضع الوبائي في مصر، قائلا: «هناك انخفاض كبير يشهده المنحني الوبائي لفيروس كورونا من حيث معدلات الإصابة والوفيات، مناشدا المواطنين بأهمية حجز التطعيم بـ لقاح كورونا لتخفيف حدة الأعراض بدلا من كونها شديدة الخطورة ورفع معدلات الشفاء.

توطين صناعة الدواء محليا

وأوضح أن شركة «إيفا فارما»، استطاعت توفير العديد من الفيتامينات خلال جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى إنتاج عقار الريمديسفير والذي استخدم في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة وساهم في رفع معدلات الشفاء خلال الجائحة .

شارك في الجولة وفدا ضم 250 من كبار الأطباء من تخصصات الصدر والأطفال والجراحة العامة، وتفقدوا أحدث خطوط إنتاج المصرية لتصنيع المضاد الحيوي الجديد «سيفوتاكسيم – إيڤا فارما»، لعلاج الأمراض المعدية ومنها البكتريا الثانوية المصاحبة لفيروس كورونا.

ومن جانبه قال الدكتور رياض أرامانوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من الدراسات السريرية للقاح كورونا المصري «إيجي فاكس»، وتابع خلال الجولة التفقدية أنه جاري العمل لإضافة قدرات تصنيعية داخل المجمعات الصناعية لشركة إيفا فارما في مدينة 6 أكتوبر، لتأهيل الشركة لتصنيع قرابة 1.6 مليون جرعة من اللقاح بشكل يومي، مؤكدا أن لقاح ايجي فاكس مصنوع بأيادي مصرية خالصة.