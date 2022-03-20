«الصحة» تعلن موانع التطعيم في الحملة القومية ضد شلل الأطفال 2022

حددت وزارة الصحة والسكان، موانع التطعيم ضمن الحملة القومية لشلل الأطفال 2022، وقالت الوزارة في بيان إن هناك موانع للتطعيم ضد شلل الأطفال، منها الأطفال المصابون بمرض نقص المناعة الأولية، والأطفال المصابون باللوكيميا والليمفوما، والأطفال الذين يعانون من أمراض حادة، موضحة أن الأطفال الذين يعانون من ارتفاع شديد في درجة الحرارة يؤجل تطعيمهم لحين زوال الأعراض.

مواعيد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022

وأعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022، يوم 27 مارس الجاري، على أن تستمر الحملة لمدة أربعة أيام متتالية، كاشفة عن استهداف الحملة للأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، للمصريين ولغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بهدف تعزيز الجهاز المناعي للأطفال ضد مرض شلل الأطفال، مؤكدة أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

أماكن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022

وتابعت الوزارة أن قطاع الطب الوقائي عكف خلال الشهور القليلة الماضية على تدريب كل الفرق الطبية المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022، ووفقًا للخطة المستهدفة جرى تقسيم الفرق الطبية إلى قسمين، فرق ثابتة بجميع المحافظات في الوحدات الصحية المعلنة، وأخرى متحركة تجوب الشوارع والمؤسسات والميادين وبجوار الكنائس والمساجد وفي الأندية، وفى القرى والنجوع، وسيجري المرور في كل الشوارع ومن منزل إلى منزل للوصول إلى المستهدف من حملة التطعيم وهو 17 مليون طفل.

وشددت وزارة الصحة والسكان على أهمية المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022، مع ضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي، ووجهت المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات خلال المشاركة في الحملة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.