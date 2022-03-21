حبس عاطل 15 يوما بالمحلة.. اقتحم منزلًا وضرب سيدة و4 أطفال

قرر قاضي المعارضات في محكمة المحلة، حبس عاطل، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، في واقعة السطو المسلح على أسرة مكونه من ربة منزل و4 اطفال، بعد اقتحامه المنزل مثلما، وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ 7 آلاف جنيه، والتعدي عليهم بالضرب والهرب.

تفاصيل الواقعة

أحداث الواقعة، كانت في مطلع الشهر الجاري، عندما فوجئت أسرة إبراهيم شريف، مهندس مقيم قرية بلقينا، مركز المحلة، بسطو مسلح من قبل شخص مجهول، ملثم، مستغلاً عدمه وجوده في المنزل، وتواجد زوجته وبناته فقط، نظرا لعمله خارج مصر، وقام ليلا باقتحام المنزل، والتعدي عليهم، وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ 7 آلاف جنيه، والهرب.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا بالواقعة، من مأمور مركز شرطة المحلة، وتبين من تحريات الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، ومعاوني المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة " محمد ا ا 36 سنة عاطل مسجل شقي خطر وله كارت معلومات، ومقيم بذات القرية.

ضبط المتهم وعودة المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة المحلة، من ضبط المتهم، وإعادة المشغولات الذهبية، والمبلغ المالي قام بصرفه، وبمناقشة المتهم اعترف بالواقعة، وذلك لمروره بأزمة مالية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة المحلة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات اليوم.