توفى زوجها وربت بناتها وأولاد شقيقها.. حكاية أم مثالية في الغربية

عبرت هناء البسيوني، الأم المثالية على محافظة الغربية، عن سعادتها بفوزها بالمركز الأول في مسابقة الأمهات المثاليات، مؤكدة أنها عانت كثيرًا وواجهت صعوبات وتحديات كبيرة في تربية بناتها الـ 3، واحدة منهن توفيت بعد 10 أشهر من زواجها، والبنتين الاثنتين حصلن على مؤهلات عليا، إحداهن بكالوريوس صيدلة، والثانية بكالوريوس تربية نوعية.

معاناة الأم المثالية بعد رحيل زوجها منذ 7 سنوات

تروي الأم معاناتها قبل رحيل زوجها منذ 7 سنوات، إذ وقفت بجواره عندما فقد عمله، وتراكمت الديون عليه في السنوات الأولى من الزواج، مما دفعها إلى بيع ذهبها، من أجل مساعدته.

وأضافت الأم المثالية على محافظة الغربية، أن زوجها رغب في السفر وشجعته على تلك الخطوة، لكنه لم يوفق فى سفره، وعاد إليهم دون تحقيق شيء، مما اضطرها إلى الاستدانه، من الأقارب والمعارف، من أجل مساعدة زوجها، وتعليم بناتها الثلاث، وفتحت مع زوجها مشروع أسماك، وكانت تقوم بتنظيف السمك.

أصيب زوجها بحروق من الدرجة الثالثة

بدأت الحياة تمضي خطوة بخطوة حتى تعرض زوجها إلى حادث حريق، أصيب خلاله بحروق من الدرجة الثالثة، في الوجه والجسم، لتبدأ رحلة علاج تتكلف مصاريف مادية كثيرة، وهو الأمر الذي زاد من معاناتها، وتركم الديون عليها، وخاصة أن زوجها أصيب بمرض السكر، وقرح في القدم، وكان يحتاج إلى عملية جراحية، بتر لأصابع القدم، وحدة تلو الآخر، إلى أن توفى في عام 2015، لتبدأ الأم في الاهتمام بتعليم أطفالها من البداية حتى حصلن على مؤهلات عليا.

تقول هناء البسيوني إن ابنتها الكبرى كانت تعاني منذ طفولتها بمرض الغدة الكظرية، واحتاجت إلى عملية للحد من فرط الوزن، لكنها توفيت بعد عشرة أشهر من زوجها، نتيجة إصابتها، بخراج في المعدة أدى إلى تسمم في الدم لترحل عن الحياة.

لم تكتف الأم المثالية بتعليم أطفالها فقط، بل بدأت معاناة أخرى مع شقيقها الذي رحل عن الحياة إثر إصابته بمرض بالكبد، فعملت على تربية أبنائه وبدء صفحة جديدة معهم، حتى أصيبت هي الأخرى بمرض القلب والسكر.