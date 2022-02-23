أب يخطف ابنه ويعذبه في المحلة.. علّقه في سقف المنزل (صور)

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة مأساوية، إذ تجرد أب، في العقد الرابع من عمره، من مشاعر الإنسانية، وأقدم على اختطاف ابنه، 13 سنة، بعد خروجه من أحد سناتر الدروس الخصوصية، وقبل عودته إلى أحضان أمه (طليقة الأب)، وقام بتخبئته داخل أحد المنازل التابعه له بقرية «عياش» التابعة لمركز المحلة، وشروع في توثيق ابنه بالحبال وتعليقه كـ«الذبيحة»، ثم ضربه بالحزام والعصي بدعوى تأديبه بعدما رشقه بألفاظ نابية.

وأسفرت ممارسات الأب عن إصابة الطفل بكدمات وسحجات برأسه وأطراف يده وكذلك في الوجه والعين، ونقلت سيارة الإسعاف الضحية إلى مستشفى المحلة العام لإسعافه.

أب يعذب طفله

وأصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى المستشار محمد البليشي رئيس نيابة مركز المحلة، بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة تعذيب طفل في العقد الثاني من عمره بالضرب بالأيدي والأرجل، وتعليقه بسقف منزله، للانتقام وتأديب الطفل بدعوى تهذيبه لتطاوله عليه وقذف والده بألفاظ مسيئة.

خلافات أسرية وراء تعذيب أب لطفله

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الطفل، أن الوالد اختطفه من أمام أبواب سنتر للدروس الخصوصية، ولقنه «علقة ساخنة» كادت أن تطيح بحياته، فيما عرض الأب فيديوهات وهو يعتدي بالضرب على ابنه عبر موقع التواصل الاجتماعي، سعيا لإذلاله مع زملائه وأساتذته.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفي مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة من والدة الطفل «كريم.م.ا.ي»، 13 سنة، باختطافه علي أيدي والده وتعذيبه بالضرب المبرح وربطه وتوثيقه بالحبال داخل شقة سكنية أمام أعين أشقائه من الأب من زوجته الثانية.

ضبط الأب

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط الأب المتهم، واقتياده إلى ديوان مركز شرطة المحلة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه واقعة تعذيب ابنه بقصد تهذيبه بعدما تطاول عليه بألفاظ نابية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالحادث، وباشرت النيابة التحقيق في الحادث، وقررت حبس المتهم 4 أيام للتحقيق لحين سماع أقوال شهود عيان واقوال أم الطفل.

تقارير طبية

الجدير بالذكر، أن تقارير صحية للطفل كشفت عن إصابته بكدمات وسحجات وجروح قطعية وسطحية بالرأس والعين، بسبب التعذيب الذي تعرض له وتعليقه كـ«الذييحة» بالسقف.