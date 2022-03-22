اليوم.. الجامعة الأمريكية تكشف استعدادات كأس العالم للخماسي بحضور وزير الشباب

تنطلق اليوم بطولة العام للخماسي الحديث بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي ووزير الشباب والرياضة، والتي ستسمر حتى 27 من مارس الجاري، وأنهت الجامعة الأمريكية كل تجهيزاتها بشأن البطولة وتحويل ملاعب الجامعة والتدريب المختلفة لملاعب مخصصة للمارسة مسابقات الخماسي «السباحة، والمبارزة والفروسية والعدو والرماية».

الجامعة الأمريكية

ومن المقرر أن يعقد وزير الشباب والرياضة والتعليم العالي مؤتمراً صحفياً للكشف عن البطولة وإعطاء شارة البدء لها، وقال شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ومدير الرياضة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة جهزت ملاعبها التي ستشمل مسابقات الفروسية والجري، بينما ستقام المبارزة والرماية في القاعة المغطاة، بينما تقام مسابقات السباحة بحمام السباحة الأوليمبي للجامعة، لافتا إلى أن الجامعة ستستقبل 40 دولة من مختلف انحاء العالم للمشاركة بقائمة تضم 24 لاعبا ولاعبة، حيث يتواجد 12 لاعبا على صعيد الرجال ومثلهم لمسابقة السيدات.

بطولة الخماسي الحديث

وقالت الجامعة في منشور لها، إنها ستكون أول جامعة في مصر تستضيف منافسات الكبار لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث منذ أن بدأت مصر في استضافتها بداية عام 2014، وذلك بسبب توافر الإمكانيات والقدرات والملاعب والمنشآت.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية تنفيذ كل برامجها فيما يتعلق بالنسبة الطلابية المختلفة أبرزها الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات الطلاب المختلفة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، بجانب الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.