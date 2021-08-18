أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث: أهديت الرئيس «تي شيرت» الأولمبياد

قال البطل الأولمبي أحمد الجندي، الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، في الخماسي الحديث، إنه أثناء تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما حققه من إنجاز في الأولمبياد طلب من الرئيس السيسي إمضاء شخصي على إحدى التيشيرتات الخاصة بالبطولة، «كانت خطوة متردد فيها شوية، ومكنتش عارف أعمل كده ولا لأ».

الجندي: «فوجئت أنه طلب مني أكتب تذكار عليه»

وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه فوجئ بتوجيه الرئيس السيسي كلمة له، قائلًا «إنت كنت عايز تطلب حاجة يا أحمد وكنت عايز تديني حاجة»، ليرد عليه البطل الأولمبي بقوله، «كنت عايز أدي لحضرتك التي شيرت بتاعي بتاع البطولة، وفوجئت أنه طلب مني أكتب تذكار عليه».

الجندي: «كتبت ليه إلى الأب الروحي ورئيس الجمهورية.. دمت الداعم دائما لنا»

وأوضح أنه وفي أعقاب ذلك لم يستطع امتلاك أعصابه ولم يكن يدري أي رسالة سيتركها للرئيس على التيشيرت الخاص به، «كتبت ليه إلى الأب الروحي ورئيس الجمهورية، دمتم الداعم دائما لنا، وكان التيشيرت بتاعي في البطولة ومكتوب عليه اسمي من ورا».

وأكد أن الرئيس كتب له على التيشيرت الخاص به «بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك يا أحمد، والإمضاء الخالص به»، لافتًا إلى أنه لم يتوقع قط أن يكون ذلك هو رد فعل الرئيس السيسي على طلبه، «كانت خطوة متردد فيها أعملها ولا لأ، واتفاجئت جدا من رد فعله، وكان مرحب جدا وودود معانا كلنا».

وأشار إلى أن صناعة البطل الأولمبي دائمًا ما تحتاج لمجهودات كبرى للوصول للدائرة الأولمبية، إذ أن الوصول للألومبياد شئ صعب على أي لاعب، «البطل الأولمبي بيظهر من خلال الدعم المادي والمعنوي، الميدالية الأولومبية كانت حلم، واشتغلت عليها كتير، وكان حلم بالنسبة ليا أني أشارك واحصل على ميدالية في أولومبياد طوكيو».