ندوة للتوعية الأسرية بالتعاون مع مشيخة الأزهر في جامعة طنطا

عقدت جامعة طنطا ندوة للتوعية الأسرية والمجتمعية، بالتعاون مع مشيخة الأزهر ووزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية وبحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بعنوان «أسرة مستقرة = مجتمع آمن»، والدكتور حسني هاشم الحديدي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ومشرف القطاع الثاني بوحدة لم الشمل، وفضيلة الشيخ أحمد نصر الدين عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

الأسرة عماد المجتمع

ورحب الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، في كلمته بالدكتور حسني هاشم الحديدي، وفضيلة الشيخ أحمد نصر الدين عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، موضحًا أنّ تنظيم الندوة بالتعاون مع مشيخة الأزهر، ووزارة الشباب والرياضة خير دليل على تكاتف مؤسسات الدولة من أجل مصلحة الأسرة المصرية باعتبارها عماد المجتمع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنّ الندوة تأتي بالتزامن مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي، ومرور 50 عاماً على إنشائها، والذي تتسم فعالياته بتعزيز الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة لخدمة أهالي وسط الدلتا، موضحًا أنّ الجامعة تدعم كل المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منها مبادرة «حياة كريمة» لكل أسرة مصرية، من خلال مئات القوافل الصحية والتوعوية والبيئية، إضافة إلى مبادرة محو الأمية، حيث جاءت الجامعة في المرتبة الثالثة على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية عام 2021، ومبادرة إنشاء المستشفيات الجديدة في وسط الدلتا والغربية منها مستشفى 900 900 في المحلة الكبرى، وأخيرًا مبادرة «قادرون باختلاف» التي أطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي للجامعات المصرية من جامعة طنطا.

تصحيح المفاهيم المغلوطة

أكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، خلال كلمته، ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال دعم التوعية المجتمعية، والتي تبدأ من الأسرة المصرية مروراً بجميع المنظمات المجتمعية بهدف التصدى ومعالجة المشكلات الموجودة بالمجتمع، منوهًا بحرص الجامعة على تنظيم الندوة بمشاركة قامات علمية كبيرة بهدف تثقيف أبنائها الطلاب لتخريج أجيال قادرة على تأسيس أسرة مستقرة مترابطة بما يحقق مجتمع آمن.

وقدم الدكتور حسني هاشم الحديدي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ومشرف القطاع الثاني بوحدة لم الشمل، الشكر لجامعة طنطا لحرصها على تنظيم الندوات التوعوية المجتمعية إيمانًا منها بالأثر الإيجابي الذي تحققه بالحفاظ على كيان وترابط الأسرة المصرية وحمايتها من خطر التفكك، موضحًا دور مركز الفتوى الالكترونية في التوعية الأسرية والمجتمعية وتقديم محتوى شرعي وعلمي واجتماعي ونفسي وثقافي عن الأسرة ومقوماتها وتكوينها ودورها وطرق حمايتها حفاظا على هويتها ودعما للبناء والتنمية التي تقوم بها الدولة.

المشاكل والخلافات الأسرية

وأشار الشيخ أحمد نصر الدين عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، أن مركز الفتوى الالكترونية يتولى الإجابة على اسئلة الجمهور فى كافة الموضوعات من خلال اسقبالها عن طريق الهاتف او الفيس بوك أو عن طريق الابليكشن ويتم التعامل مع الرسائل بسرية تامة والرد عليها خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أنّ المشكلات الأسرية والخلافات بعد الزواج والطلاق من أكثر المشكلات التي يتم إرسالها للمركز لذلك أنشئت وحدة لم الشمل عام 2018 محاولة للتخفيف من حدة هذه المشكلات عن طريق التوعية في كل مكان بمصر.

أشاد الدكتور مجدى وكوك منسق الأنشطة الطلابية، بالدور الذي تقوم به وحدة لم الشمل في حل كافة المشاكل الأسرية والمجتمعية في سبيل بناء الوطن.

عقدت الندوة بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وجمع من الطلاب من مختلف كليات الجامعة.