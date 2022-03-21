التخطيط: استثمارات أجنبية بملياري دولار بالشراكة مع القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي، في جذب الاستثمارات للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

توجيه استثمارات أجنبية كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص

وخلال الاجتماع، أعلنت الدكتورة هالة السعيد أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب وتوجيه استثمارات أجنبية كبيرة الحجم بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص لمصر، بقيمة استثمارات تقدر بأكثر من 2 مليار دولار أمريكي في المرحلة الأولى، بصورة مباشرة ومن خلال البورصة المصرية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

التخطيط: الصفقات ستسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية

وأضافت الوزيرة: «ستسهم تلك الصفقات الاستثمارية في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد، وترسيخ وضع مصر كإحدى الوجهات الاستثمارية الرائدة في العالم، ومع النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر، والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة الشاملة من خلال رؤيتها طويلة المدى (رؤية مصر 2030)، سيتم تنفيذ المزيد من الشراكات والصفقات الاستثمارية المماثلة».

وأضافت «السعيد» أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة نحو جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، وجهود صندوق مصر السيادي المستمرة في تحقيق أحد أهدافه الرئيسية المتمثلة في جذب الاستثمارات الخاصة إلى مصر بمختلف القطاعات الاقتصادية.