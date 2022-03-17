سامح شكري يسلم رسالة من السيسي إلى رئيس الوزراء السنغافوري

استقبل رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونج، وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، وسلمه الأخير رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلديّن، وسبل الدفع بها قدما على الأصعدة المختلفة، فضلا عن تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.

تعزيز التعاون بين مصر وسنغافورا

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وسنغافورة.

وأعرب «شكري» عن اهتمام مصر بمواصلة تعميق وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وسبل تطويرها خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين.