القومي للأجور: صرف العلاوات اعتبارا من أبريل لمواجهة التضخم الاقتصادي

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو المجلس القومي للأجور، إن العلاوات كان من المقرر صرفها من شهر يوليو المقبل، لكن الدولة قررت تنفيذ العلاوات بدءا من شهر إبريل، لامتصاص ارتفاع الأسعار وتضخم الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الحكومة قررت ضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، لتخفيف الضغط الاقتصادي عليهم.

دعم الرئيس السيسي للفئات الأكثر احتياجا

وأوضح «البدوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدولة المصرية نجحت في مواجهة الأزمة العالمية بشكل سريع، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يهتم دائما بالفئات الأكثر احتياجا وقدم لهم العديد من الخدمات ومنها تكافل وكرامة، والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي.

زيادة الإعفاء الضريبي بنسبة 25%

أشار «البدوي» إلى أن أصحاب المعاشات تقرر صرف علاوة لهم 13% بحد أدنى 120 جنيها وبدون حد أقصى بدءا من أبريل المقبل، لافتا إلى أنه تقرر أيضا بشأن الموظفين زيادة الإعفاء الضريبي بنسبة 25% سنويا لينعكس بزيادة على الرواتب بما يعادل من 25 إلى 30 ألف جنيه سنويا، وعن الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تقرر أن تكون علاوتهم 8% بحد أدنى 100 جنيه، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15علاوتهم % بحد أدنى 150 جنيها.

وأوضح «البدوي» أن الموظف استفاد الإعفاء الضريبيي والعلاوة 8%للمخاطبين أو 15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى الحافز المقطوع لكل درجة وظيفية والذي يتراوح من 175 جنيها إلى 400 جنيها.

وأكد عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة لم تغفل الاهتمام بأصحاب الأعمال وقررت تحديد سعر الدولار الجمركي بـ16 جنيها، وتحملت الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات.