بالأسماء.. «السكة الحديد» تقرر صرف العلاوات التشجيعية للموظفين

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن اعتماد الهيئة للعلاوات التشجيعية، مؤكداً أنه تم إعلان جميع الأسماء الحاصلين على العلاوة سواء من قائدي القطارات أو الفنيين أو المهندسين، والهيئة تعمل دائماً على الارتقاء بالموظف وتدريب قائدي القطارات.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم صرف هذه العلاوات خلال شهر سبتمبر، مؤكداً أنه سيتم صرف أثر رجعي للموظفين لشهري يونيو ويوليو الماضيين، لأن هذه العلاوات تفيد الموظف في ترقياته.

وحصلت «الوطن» على نسخة كاملة من أسماء المستحقين للعلاوات بمختلف التخصصات.