وزير قطاع الأعمال: صرف العلاوات لـ250 ألف عامل نهاية يوليو

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن بدء صرف العلاوات الخاصة بالعاملين بالشركات التابعة لشركات قطاع الأعمال العام نهاية شهر يوليو الحالي.

وأضاف توفيق فى تصريحات لـ«الوطن»، أن عمال قطاع الأعمال الذين يقترب عددهم من 250 ألف عامل مثلهم مثل باقي العمال في الدولة ولابد من حصولهم على الزيادات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ويترقبون حسم موقف علاوات قطاع الأعمال العام 2021.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بأجمالي نحو 37 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل «2021- 2022».

كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الراتب الأساسي.

بينما وافق مجلس النواب في مايو الماضي على منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك وفقا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، حيث تنص المادة الخامسة على: «أنه اعتبارًا من 1/7/2021 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى، وتصرف كمبلغ مقطوع».