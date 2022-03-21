محافظ البنك المركزي: سعر الصرف يعكس الأوضاع النقدية العالمية

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنّ البنك المركزي اتخذ عدة قررات مهمة تتعلق بالسياسية النقدية وأسعار الصرف، لافتا إلى أن رد الفعل الدولي جاء إيجابيا تجاه قرارات الدولة المصرية، خاصة أن هدفها الحفاظ على المقدرات المالية لمصر وسيولة النقد الأجنبي؛ لتأمين احتياجات المجتمع المصري في ظل الظروف الدولية الصعبة.

أسعار الصرف تعكس الأوضاع النقدية في العالم

وأوضح عامر، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، أن البنك المركزي دوره توفير السيولة لضبط الأسعار، واتخذت القرارات الخاصة بالسياسية النقدية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين وبدراسة الأسواق الدولية وأطراف التمويل لاحتياجات الأسواق المصرية، لافتا إلى أن حركة أسعار الصرف طبيعية وسعر الصرف في مصر ويعكس الأوضاع النقدية في العالم.

أزمة كورونا وتأثيرها على الأسعار

وأشار عامر إلى أن التطورات العالمية، خلال العاميين الماضيين كانت صعبة، لافتا إلى أن أزمة كورونا أطاحت بفرص عمل كبيرة ونشرت البطالة في الدول المتقدمة بنسب كبيرة أدت لزيادة أسعار السلع إفلاس الكثير من الشركات الصغيرة.

وأوضح أنّ مصر قامت بجهود استثنائية لاقت إشادات دولية في مواجهة أزمة كورونا، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي تمكنت من الدفاع عن مقدرات الدولة والأفراد الاقتصادية وكذلك المؤسسات الشركات وميزان المدفوعات وضبط إيرادات مصر من النقد الأجنبي ومعدلات التنمية.