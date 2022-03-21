أسعار الأسمنت اليوم الاثنين بعد قرار البنك المركزي.. «مش هتزيد»

اتخذ البنك المركزي، اليوم، عدة قرارات خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسية النقدية من ضمنها تعديل سعر الدولار والذي سجل 18.28 جنيه، مما دفع البعض للبحث عن أسعار السلع المختلفة وما يمكن أن يحدث لها، من ضمنها أسعار الأسمنت خاصة لمن يعملون في مجال البناء.

وبناء على هذا القرار الذي اتخذه البنك المركزي منذ ساعات، ازدادت التساؤلات عن أسعار الأسمنت وغيرها، وبحسب ما ذكره أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن»، الأسعار ستكون كما هي دون تغيير، قائلا: «سنرى ما يمكن أن يحدث خلال الساعات المقبلة في ظل اتجاه الكثيرين من التجار لعدم البيع».

وفيما يلي تستعرض «الوطن» بحسب تصريحات رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

أسعار الأسمنت

يسجل سعر أسمنت المسلح اليوم نحو 1500 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت النصر نحو 1450 جنيها للطن.

وصل سعر أسمنت المعلم إلى نحو 1450 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت وادى النيل اليوم نحو 1450 جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت المخصوص عند 1480 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت أسوان نحو 1350 جنيها للطن.

كما سجل أسمنت سيناء نحو 1450 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1490 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت العسكري بني سويف نحو 1430 جنيها للطن.

كما سجل سعر أسمنت السويدي نحو 1530 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت لافارج نحو 1590 جنيها.

يذكر أن أسعار الأسمنت في الأسواق، تختلف وفق آليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل.