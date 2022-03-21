مدبولي: سنتحمل الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية من خلال وزارة المالية، ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، عن القطاعات الصناعية، من أجل التسهيل والتخفيف عليها، «في ضوء إن احنا متوقعين أن يبقى فيه ضرر ليها، ودي هتبقى بتكلفة إجمالية على مدار هذه الفترة 4 مليارات جنيه إلا ربع مليار جنيه».

تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيه مصري

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات الأخرى، منها أنه من أجل تشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيه مصري للسلع الأساسية والمستلزمات الخاصة بالإنتاج، حتى أخر أبريل المقبل، وبعد ذلك سنبدأ مراجعة هذا الأمر، من أجل أن نقرر ما سنفعله في هذا الشأن، «وده عشان يخفف الأعباء من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج».