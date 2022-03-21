مصطفى مدبولي: إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإضافة عدد 450 ألف أسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة « وده هيبقى بتكلفة سنوية إضافية 2.4 مليار جنية مصري».

وأضاف «مدبولي»، خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتوفير احتياطي نقدي كبير في موازنة العام القادم سيصل إلى 130 مليار جنية، «عشان الدولة المصرية تستطيع أن تستخدمه لمواجهة التداعيات والأعباء المتوقع أنها تستمر في حالة استمرار وطول أمد الأزمة روسيا وأوكرانيا».

وتابع رئيس الحكومة: « عشان نبقى جاهزين في أي لحظة لو لا قدر الله استمر أمد هذه الأزمة لفترة طويلة، أن نحاول بقدر الإمكان من خلال هذا الاحتياطي نمتص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار، ويبقى المواطن فقط يتحمل فقط لجزء من هذه التداعيات».