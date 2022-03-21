وفد من «التنسيقية» يزور محافظات الصعيد لحل مشكلات المواطنين

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد من محافظات الصعيد «أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان» للوقوف على مشكلات الإقليم، ومن بينها ملفات العمال والصحة والشباب، واستقبال طلبات وشكاوى المواطنين، والعمل على حلها، باستخدام كل الأدوات البرلمانيه المناسبة.

زيارة التنسيقية لمستشفى ومركز شباب أبنوب

التقت النائبة نشوى الشريف، برفقة أعضاء التنسيقية في محافظة أسيوط، محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، الذي أبدى استعداده التام لتقديم كل أوجه التعاون مع وفد التنسيقية، لخدمة المحافظة، وزار الوفد مستشفى ومركز شباب أبنوب، بحضور عدد من القيادات والشباب الفاعلين على مستوى المحافظة.

كما تفقد وفد التنسيقية، مشروع حياة كريمة بالمحافظة، وزيارة مركز طب الأسرة ببني محمديات، وزيارة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، برفقة رئيس مركز ومدينة أبنوب تاج أبو سداح.

وفد التنسيقية يزور مستشفى سوهاج

وفي سوهاج، زار وفد التنسيقية، مستشفى سوهاج العام، ومركز شباب الري، ومديرية القوى العاملة، كما التقى الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة، والدكتور عمرو العرشي وكيل مديرية الصحة، والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام، بالإضافة إلى زيارة مركز شباب الري، برفقة شادي الكفافي وكيل مديرية الشباب والرياضة وشادي أبو حجي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الري.

كما التقت النائبة نشوى الشريف، في محافظة قنا، بالعاملين في عدد من المستودعات.

وفي محافظة الأقصر، زار الوفد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام السرطانية.

فيما اختتم وفد التنسيقية، زياراته في أسوان، بزيارة كيما وجمعية غرب سهيل، ومركز الشباب والوحدة الصحية لغرب سهيل، ولقاء عدد من منتجي الحرف اليدوية.

ضم وفد التنسيقية، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، محمد كمال أبو حطب، أحمد محروس الشريف، على قاعود، أحمد جبر، عمر السلايمي، محمد عبد المنعم القريفان، عادل حمدي، إبراهيم العجمي ومحمد منصور.