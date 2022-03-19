وفد «التنسيقية» يشارك في ختام المنتدى البرلماني لـ«مستقبل وطن»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات الجلسة الختامية للمنتدى البرلماني الثاني لحزب «مستقبل وطن» المنقعد بمدينة الغردقة، تحت عنوان «الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت».

وأبدى النائب عمرو يونس، أمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية، في كلمته، سعادته بإقامة هذا المنتدى، وسط جمع من القوى السياسية والأحزاب بحضور ممثلي الحكومة، حيث الاحتكاك المباشر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لبحث القضايا التي تهم الوطن والمواطن، مؤكدًا أنه يشهد بتميز هذا المنتدى وما تضمنه من موضوعات مهمة.

درع تكريم

ووفق بيان التنسيقية، نشر عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، فقد أهدى النائب عمرو يونس، النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب «مستقبل وطن» درع تكريم وقال: «باسمي واسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أتقدم بخالص التحية والتكريم لقيادات حزب مستقبل وطن، ووممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف».

وفد التنسيقية

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلاً من: عمرو يونس، عضو مجلس النواب، أمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية، ومحمد إسماعيل، أحمد فتحي، محمد تيسير، محمد طارق، أعضاء مجلس النواب، وكل من محمود القط، محمد عزمي، أحمد فوزي، أعضاء مجلس الشيوخ، فيما شارك من أعضاء التنسيقية، عمرو عماد.