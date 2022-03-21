«التضامن»: مستعدون بـ4.5 مليون كرتونة مواد غذائية لدعم الأسر في رمضان

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائم التوجيه بدعم الفئات المستحقة، خاصة في أوقات الأزمات، منذ أزمة السيول، ومرورا بجائحة كورونا، وصولا إلى التضخم الاقتصادي العالمي.

الرئيس وجه بزيادة 450 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة

أوضحت «القباج»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة تتخذ إجراءاتها لتأكيد الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن الرئيس وجه بزيادة 450 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، ضمن الأسر المسجلة بياناتها لدى الوزارة من قبل.

17 مليون مواطن مستفيد من خدمات تكافل وكرامة

وأشارت «القباج»، إلى أن مبادرة حياة كريمة عملت في القرى بضخ نحو 90 ألف فرصة عمل للشباب في قرى حياة كريمة، بالإضافة لدعم ذوى الإعاقة والأيتام والمرأة المعيلة، لافتة إلى أن الوزارة لديها بيانات 9.5 مليون أسرة فقيرة، وبعضها قريب من الفقر، وبتغير الأوضاع الاقتصادية تقرر إضافة الـ450 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، بعدد أفراد 1.7 مليون مواطن، ليكون إجمالي المستفيدين من الدعم النقدي للبرنامج 17 مليون مواطن.

وأضافت «القباج»، أنه يجرى توزيع ما يقرب من 4.5 مليون كرتونة رمضانية، لتوفير المواد الغذائية للأسر المستحقة كدعم غذائي واستعداد من الوزارة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الأوقاف والجمعيات الأهلية، بالاضافة لتوفير الأجهزة التعويضية والمصروفات الدراسية المستحقة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقدم حزمة من المساعدات الاجتماعية الطارئة، للأسر مثل راتب شهري للصيادين المتعطلين عن العمل، وسداد المصروفات الدراسية للأسر المتعثرة، بالإضافة لعلاج السيدات غير القادرات، بإجمالي 600 ألف أسرة، مؤكدة أن الوزارة على تواصل مستمر مع الجمعيات الأهلية وفقا لقواعد بيانات لتحديد المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة.