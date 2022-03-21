مدحت نافع: التعافي الكلى من جائحة كورونا في العالم سيكون في 2035

قال الدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن هناك ما تُسمى عدوى مالية، وهذا المصطلح لم يكن دارجًا في ثقافتنا، إذ أن سلاسل الإمداد أربكت العالم في الفترة الماضية بسبب عدم وفرة المعروض من السلع، وهناك تقلبات تضخم، مؤكدًا أن العدوى أثارها ممتدة، « يعني مثلا ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد كانت في 2021 ، والسيطرة الفعالية عليه ستكون في 2025، والتعافي الكلي من الجائحة ستكون في 2035».

70% من الأسمدة تكون من الغاز

وأضاف «نافع»، خلال النقاش حول سلاسل الإمداد والتضخم وتأثير الحرب على رفع أسعار السلع، في تنسيقة شباب الأحزاب، « لما يكون فيه اغلاق كلي في المصانع عام 2020، وعاوزين نرجع نشغل المصانع حول العالم بكامل طاقته، ده بيزود أسعار الطاقة، لأن الطاقة داخلة في كل شيء، سواء في النقل أو الشحن أو الغذاء، لأن 70% من الأسمدة تكون من الغاز»، موضحًا أن العالم يمر بأخطر موجة تضخمية، لذلك لجأت الدول لاحتواء أزمة التضخم.

مصر استطاعت إدارة المخاطر في عدد من الملفات

وأشار مستشار وزير التموين، والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلى أننا في مصر استطاعنا ادارة المخاطر في عدد من الملفات، مثل تطوير الصوامع، ومن ثم منع فاقد في السلع الغذائية، كما أن تحرك أسعار الفائدة تسببت في أزمات دوين عظيمة، « الدولار يزيد من سعر الفائدة، الديون في مصر اقتربت من 40% من الناتج المحلي، لذلك كان لابد من إدارة المخاطر حتى لا يكون الدين العام في موقف محرج».