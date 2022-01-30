أزمة سلاسل التوريد تحول دفة السفن من «بنما» إلى قناة السويس

تشهد قناة بنما، المنافس التقليدي لقناة السويس، أزمة تتعلق بانتظار السفن، وذلك عقب إعلانها زيادة أوقات الانتظار للمنتجات النفطية وناقلات الغاز الطبيعي المسال غير المحجوزة، خلال الأسبوع الأخير من يناير الحالي.

قناة «بنما» تعاني أزمة انتظار السفن

ووفقاً لمؤسسة جلوبال بلاتس، فقد تسبب زيادة أوقات انتظار السفن بقناة بنما، في اتجاه الكثير من الشحنات إلى الشرق الأقصى، قاصدةً قناة السويس لاستخدامها كمعبر بديل.

وأكد خبراء الاقتصاد للمؤسسة البحثية، أنَّ أزمة انتظار السفن بالقناة، ستؤدي لزيادة طلب عبور ناقلات عالمية عن طريق قناة السويس خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اتجاه العديد من السفن للعبور من قناة السويس.

مدة انتظار الناقلات بقناة بنما.. تصل إلى 11 يوم

وبحسب تصريحات أصحاب شركات النقل العالمية لـ «جلوبال بلاتس»، فإنَّ وقت الإنتظار بالقناة التي تربط ما بين أكبر محيطات العالم، الهادىء والأطلسي، للناقلات والحاويات من الفئة الممتازة، بجانب ناقلات المنتجات متوسطة المدى، يصل لـ 10 أيام للرحلات المتجهة جنوبًا في الظروف العادية، وعادة ما تكون أيام الانتظار المتوقعة من يومين إلى 3 أيام.

وأضاف أصحاب شركات النقل أن الحد الأقصى لانتظار ناقلات الغاز الطبيعي المسال غير المحجوزة المتجهة شمالاً، وصل إلى 11 يوما، والمتجهة جنوباً 7 أيام، وذلك في 28 من يناير الحالي.

تجدر الإشارة إلى زيادة التدفقات التجارية على قناة بنما مع اقتراب العام القمري الصيني الجديد، والذي تسبب في زيادة الازدحام على طول أقصر ممر من ساحل الخليج الأمريكي إلى شرق آسيا.

بنما تستقبل أكثر من 35 سفينة يومياً

وبحسب تصريحات رسمية من هيئة القناة لجلوبال بلاتس، فإنَّ عددا كبيرا من السفن الوافدة على قناة بنما يرجع لمتطلبات السوق الموسمية المعتادة في العام القمري الصيني الجديد، وفي الوضع الحالي لـ أزمة سلاسل التوريد العالمية، حيث تستقبل يومياً ما بين 35 و36 سفينة.