نائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب: الاقتصاد المصري مستقر وسيواصل نموه

قالت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر تُعد من أهم الاقتصاديات الناشئة، التي حازت بإشادة كل التقارير الاقتصادية العالمية قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، بل كانت جميع التقارير الاقتصادية العالمية، تدعو المستثمرين إلى الاستثمار في مصر، لما في مصر من ملاذ آمن لهم، نتيجة للتدفقات النقدية.

الاقتصاد المصري مستقر

أضافت «سمير»، خلال جلسة النقاش حول سلاسل الإمداد والتضخم، وتأثير الحرب على رفع أسعار السلع، في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة اتخذت قرارات برفع سعر الفائدة، نظرًا لأن الاقتصاد المصري مستقر، وينمو باستمرار، وسيشهد مزيد من النمو، كما أن الأزمات التي تضر بالاقتصاد المصري، أزمات مُصدرة، «يعني أزمات مش ناتجة عن البيئة الاستثمارية، بل بالعكس جاية من بره».

إجراءات الدولة في مواجهة زيادة الأسعار محمودة جدا

أوضحت أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون منع المنافسة والاحتكار، حال صدوره، سيعطي مزيد من الثقة لدى المستثمر، بأن يأتي للاستثمار في السوق المصرية، «المستثمر وقتها هيحس إن فيه رقابة سابقة، وفيه مساحة عادلة من المنافسة، لما القانون ده يخرج من الدرج، ويتناقش، هندي مزيد من الطمأنينة للمستثمر».

يجب إعلان السلع في المحلات بشكل يومي

وتابعت: «إجراءات الدولة في مواجهة زيادة الأسعار محمودة جدا، لكن المصريين محتاجين قوائم بالأسعار محدثة، ومنشورة في الإعلام بشكل يومي، أسعار السلع لازم تتابع بشكل يومي، لما أقوله في المحل ده السعر كذا، والمحل الثاني السعر كذا، المواطن هو يختار المحل اللي يشتري منه، واللي مناسب لدخله، اللي عاوز يدخل البرندات مفيش مشكلة، لكن أحنا بنشجع المنتج المحلي، وبكدة نقول للي بيغلي وبيرفع القيمة مش هنشتري منك، وهيبقى فيه مزيد من الشفافية في السوق، سنتعكس على المواطن، الاقتصاد العالمي معقد جدا، بس احنا جزء منه، مينفعش دولة تقفل الباب وتشتغل لوحدها».