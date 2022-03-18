تنسيقية شباب الأحزاب تلتقي المستشار السياسي بالسفارة اليابانية

استقبل وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «سا كاجوتشي تاكوما»، المستشار السياسي بسفارة اليابان في القاهرة بمقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وناقش اللقاء العلاقات المتميزة بين مصر واليابان، والمشتركات الكثيرة بين الشعبين، حيث تتميز كل من مصر واليابان بحضارة عريقة ممتدة عبر التاريخ.

كما ناقش اللقاء الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان، وخطابه في البرلمان الياباني حيث يعد أول زعيم يخطب في البرلمان الياباني وثاني زعيم أفريقي بعد نيلسون مانديلا.

وتناول النقاش أيضا إعجاب المصريين بتجربة المدارس اليابانية التي تم تنفيذها بعد زيارة الرئيس السيسي لليابان، إضافة للعديد من الأمور المتعلقة بالعلاقات الثقافية والاقتصادية والتعليمية والمشتركات بين البلدين.

وتم إهداء السيد كاجوتشي درع التنسيقية تعبيراً عن العلاقات المتميزة بين مصر واليابان.

شارك في اللقاء أعضاء التنسيقية بلال حبش نائب محافظ بني سويف، أميرة صابر، محمد عبد العزيز، رشا أبو شقرة، هادية حسني، أعضاء مجلس النواب، ومحمود القط عضو مجلس الشيوخ.