«الزهيري»: 3.5 مليون مستفيد بالتأمين متناهي الصغر 62% منهم سيدات

أكد الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، اليوم الثلاثاء، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر، على استهداف الاتحاد من خلال المؤتمر التركيز على أصحاب الدخول غير المنتظمة ومحدودي الدخل، مضيفا أن الاهتمام بالشمول التأميني لقطاع المشروعات متناهية الصغر يساهم في توسيع قطاع التأمين بشكل عام.

62 % نسبة استفادة المرأة من المشروعات

قال «الزهيري»، إن وصول الخدمات التأمينية إلى المواطنين عبر أدوات تجعله جزء من أهداف استراتيجية الشمول المالي، هو الهدف الرئيسي من مؤتمر اليوم، كما يعد جزءا من الاستراتيجيات الموضوعة من أهداف الأمم المتحدة، كاشفا عن عدة مؤشرات تم تحقيقها على مدار العام الماضي فيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر، أبرزها وصول أرصدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 27.1 مليار جنيه بنهاية 2021، بنمو 40.4%، لـ 3.5 مليون مستفيد، بنمو 9.4%، اتجه فيها لدعم المرأة التي مثلت 62% من المستفيدين.

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ولفت إلى اهتمام الاتحاد بتحقيق مزيد من الابتكار والإنتاجية للمنتجات التي يقدمها، مع التركيز على الفئات محدودة الدخل، وإلى توقيع الاتحاد بروتوكول تعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر، إذ ترى الأخيرة أن الوصول إلى التأمين أمر أساسي لتحقيق أهداف الشمول المالي، وتعد تلك الشراكة من أهم الشراكات لخدمة استراتيجية الاتحاد للوصول إلى فئات مستهدفة من خدمات التأمين.

تحقيق الشمول المالي لكافة المواطنين

أكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين، على تركيز الاتحاد على تحقيق الشمول المالي لكافة المواطنين، من خلال بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري، ووضع برامج تأمين على الأفراد والأسر والاستفادة من القدرات والإمكانات البشرية التابعة للبريد والاتحاد، بالإضافة إلى شبكة فروع البريد وقاعدة عملائه الواسعة، متابعا: «تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصري بوضع خطة لتقديم الدعم الفني والوقوف على الفرص المتاحة ودعمها ودعم المشروعات متناهية الصغر، وتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتوعية ضد مخاطر الحروق، برفع الوعي لدى الأفراد والمؤسسات، ليتم انجاز 95% بالفعل من خطة الاتحاد للتوعية ضد مخاطر الحروق».

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وذكر: «نستهدف الوصول إلى 931 ألفا من أصحاب الورش، وكذلك نشر التوعية بين الأطفال والفئات العمرية الأصغر»، لافتا إلى أن اختيار الأقصر لإقامة المؤتمر يأتي انطلاقا من انطباعها الفريد، بالإضافة إلى أنها تعد قلب صعيد مصر وفرصة لنشر الخدمات التأمينية بين أبناء الصعيد، إحدى المحافظات التي تم تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بها.

المؤتمر السنوي الأول للتأمين متناهي الصغر

انعقد صباح اليوم، المؤتمر السنوي الأول للتأمين متناهي الصغر، الذي أطلقه الاتحاد المصري للتأمين، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تعزيز الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يضم أكبر عدد من العاملين في القطاع غير الرسمي.

ويأتي اهتمام الاتحاد المصري بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه المستمر لهذا النوع من التأمين في مصر، تزامنا مع اهتمام الدولة بهذا القطاع، والحرص على الاهتمام بشريحة محدودي الدخل.

ويساهم المؤتمر في توفير منصة لجميع أصحاب المصلحة والمهتمين بالصناعة، كما يعمل على تحفيز الابتكار في الشمول المالي، والاستفادة من تجارب الدول والمنظمات الدولية والمحلية في تطوير أدوات تتلاءم مع الخدمات التأمينية الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.