القوات المسلحة تنظم فعاليات المنتدى المصري البريطاني لمكافحة الإرهاب

نظمت القوات المسلحة، المنتدى المصري البريطاني لمكافحة الإرهاب (EBS-CT 2022)، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون ونقل الخبرات مع الدول الصديقة.

بدأت فعاليات المنتدى بكلمة اللواء أرطان حرب خالد مجاور، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، أعرب فيها عن ترحيبه بالوفد البريطاني والعناصر المشاركة، مؤكدًا أهمية نقل وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال مكافحة الإرهاب، وأشار إلى أنّ نجاح التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب اعتمد على أسس علمية لمواجهة أسباب الظاهرة.

من جانبه ألقى الفريق جوي / مارتن سامبثون، كبير مستشاري رئيس هيئة الأركان البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كلمة أشاد فيها بعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية البريطانية وأشار إلى أهمية التعاون في هذا المجال لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.

وألقى قدسى رشيد نائب رئيس البعثة البريطانية بجمهورية مصر العربية، كلمة أشاد فيها بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأشار إلى أهمية مكافحة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عالمية عابرة للحدود تتطلب العمل المشترك على المستويات كافة.

تضمنت فعاليات المنتدى عدد من المحاضرات والجلسات النقاشية والحوارية، شملت «التهديدات والتحديات لظاهرة الإرهاب عبر التاريخ، الأبعاد السيكولوجية والاجتماعية للإرهاب، الأمن السيبراني»، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من الجانبين.

حضر فعاليات المنتدى عدد من قادة القوات المسلحة، وقيادات من وزارة الداخلية وأعضاء من وزارة الخارجية وهيئة الرقابة الإدارية، وبعض رؤساء وأساتذة الجامعات ودارسي أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، وعدد من شيوخ وعواقل سيناء، إضافة لبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

يأتي ذلك في ضوء مساعي القوات المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بما يعزز ركائز الأمن طبقا للمستجدات والمتغيرات.

وصرح المتحدث العسكرى الرسمي للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، بأنّ فعاليات «المنتدى المصري البريطاني لمكافحة الإرهاب»، تأتي ضمن اتخاذ القوات المسلحة إجراءات تنفيذية بالاعتماد على أسس علمية لمجابهة أسباب ظاهرة الإرهاب، تضمنت تبادلا للرؤى ونقل للخبرات لنخبة من المختصين والأكاديميين للجانبين المصري والبريطاني في هذا المجال.

وأضاف المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، أنّ الجانب البريطاني أشاد بنجاح المنتدى وتطلعه لعقده بشكل دوري ومستمر مع القوات المسلحة المصرية.