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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد القوات البرية الأوغندي

كتب:

محمد مجدي
04:13 م | السبت 19 مارس 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق موهوزى موسيفينى قائد القوات البرية الأوغندي، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا.

وتناول اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين؛ بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اعتزاز مصر بالعلاقات والروابط التاريخية مع أوغندا، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد الفريق موهوزى موسيفينى قائد القوات البرية الأوغندي بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، مؤكداً حرص بلاده على دعم آفاق جديدة للتعاون العسكري خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.