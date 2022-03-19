رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد القوات البرية الأوغندي

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق موهوزى موسيفينى قائد القوات البرية الأوغندي، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا.

وتناول اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين؛ بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اعتزاز مصر بالعلاقات والروابط التاريخية مع أوغندا، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد الفريق موهوزى موسيفينى قائد القوات البرية الأوغندي بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، مؤكداً حرص بلاده على دعم آفاق جديدة للتعاون العسكري خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.