«الصحة» تكشف تفاصيل الوضع الوبائي لكورونا في مصر: «انخفاض ملحوظ»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أعداد إصابات فيروس كورونا تشهد انخفاضا ملحوظا على مدار الـ3 أسابيع الماضية، وفيما يتعلق بمعدل الوفيات فنسجل أقل معدلات وفيات عن الفترة الماضية بكثير.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: نتابع عن كثب الوضع الوبائي العالمى خاصة فى الدول التى شهدت ارتفاع في الإصابات وزيادة معدلات التطعيمات فيها.

وزارة الصحة تسعى لتقليل أعداد إصابات كورونا

وأضاف عبدالغفار فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: لم نرَ ظهور متحورات جديدة في الدول التى شهدت ارتفاعا في إصابات كورونا وارتفاعا أيضا في معدلات التطعيم بلقاح كورونا حتى الآن، مشيرا إلى خطة وزارة الصحة والسكان في الفترة الحالية لتقليل معدلات الإصابات بالفيروس، متابعا: كل دولة اعتمدت استراتيجية مختلفة عن غيرها في التعامل مع الفيروس، والدولة المصرية أثبتت قدراتها فى التعامل باحترافية مع الجائحة وتوفير كل أدوية علاج كورونا داخل المستشفيات وتوفير كل أنواع اللقاحات وليس لقاحا معينا، وساعدت المواطنين المسافرين فى الدول التى اشترطت لقاحات معينة لدخولها، وأصبحت مصر خالية من قوائم الانتظار لتطعيم المسافرين.

تشخيص فيروس كورونا خلال ربع ساعة فقط

واستعرضت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان جهود الوزارة فى التعامل مع الجائحة والتى وصفها أنها اختلفت كثيرا منذ انتشار الجائحة، لافتا إلى قدرة الفرق الطبية في تشخيص مصاب كورونا واكتشاف الفيروس فى غضون ربع ساعة فقط، مقدما الشكر إلى كافة الأطقم الطبية لما قدموه من مجهودات خلال الجائحة .

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة التواصل معاها من خلال الخط الساخن لها 105 ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعى لتلقي كل الاستفسارات.