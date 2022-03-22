ضبط 1600 عبوة نباتات طبية غير مصرح بها من وزارة الصحة بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية لإدارة مباحث التموين بأسيوط في حملة مكبرة شنتها على الأماكن غير المرخصة برئاسة العميد حازم عاطف، مدير الإدارة، بالاشتراك مع قطاع التفتيش الصيدلي والقوة المرافقة من ضبط 1600 عبوة نباتات طبية غير مصرح بها من وزارة الصحة ومجهولة المصدر داخل شركة لبيع النباتات الطبية تسمى «أكاسيا» بدون ترخيص بشارع مستشفى القدس دائرة قسم ثان وتم ضبط المدعو «ح.ا» من محافظة سوهاج.

إخطار أمني

كان اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المدعو «ح.ا» من محافظة سوهاج، يبيع نباتات طبية غير مصرح بها داخل شركة بدون ترخيص بدائرة قسم ثان أسيوط.

التحفظ على 1600 عبوة مجولة المصدر

وتم التحفظ على المضبوطات التي بلغت 1600 عبوة مجهولة المصدر كانت مباحث التموين وردت إليها معلومات تفيد بوجود شركة بدون ترخيص بشارع مستشفى القدس بدائرة قسم ثان تقوم ببيع منتجات غير معروفة وغير مصرح بها رسميا من وزارة الصحة.

تقنين الإجراءات للضبطية

وعقب تقنين الإجراءات بالتعاون مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة تم ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات محل الواقعة.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان نتيجة المعامل الفنية عن المنتجات بعد تحريات المباحث.