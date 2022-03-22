«الصحة» تكشف أعراض متحور كورونا الجديد.. أسرع انتشارا من «أوميكرون»

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، أنّ متحور «بي إيه 1»، هو أحد متحورات فيروس كورونا.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتحور الجديد يشبه متحور أوميكرون في صفاته ولكنه أسرع منه في الانتشار ويستجيب للعلاج ونسب الشفاء عالية، وعن فعالية اللقاحات، أكد المصدر أن اللقاحات أثبتت فعاليتها أمام كافة تحورات فيروس كورونا.

أعراض متحور كورونا الجديد

وناشد المصدر المواطنين، أهمية الحصول على اللقاح من خلال حجز التطعيم من موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، لافتا الى أن الحصول على اللقاح يتم فى غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل على الموقع، في ظل توفير الدولة جميع اللقاحات للمواطنين والمسافرين للدول التي اشترطت الحصول على لقاح معين.

أعراض نزلات البرد هي السائدة

وعن أعراض متحور أوميكرون الجديد «بي ايه 1»، قال المصدر، إن الأعراض بشكل عام لم تتغير منذ انتشار الجائحة ولكن هناك أعراض تظهر على مصابين ولا تظهر على آخرين، لافتا إلى تراجع أعراض فقد حاستي الشم والتذوق وأصبحت أعراض نزلات البرد هي السائدة وتشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال والرشح والصداع وضيق التنفس وبعض الحالات تصاب بطفح جلدي، موضحا أن التحورات الجديدة ضعيفة وليست بقوة الفيروس في بداياته وهي دليل على ضعف الفيروس ورغبته في التعايش فقط.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر.