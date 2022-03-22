عاجل .. طارق الشيخ يتعرض لأزمة صحية ويطالب جمهوره بالدعاء له

تعرض المطرب الشعبي طارق الشيخ لأزمة صحية، دخل إثرها إلى المستشفى، كما طالب جمهوره بالدعاء له.

ونشر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة له من المستشفى، وعلق عليها قائلًا: «جمهوري الحبيب أرجو الدعاء بالشفاء العاجل».

طارق الشيخ يستعد لطرح ألبوم غنائي

كان طارق الشيخ يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغاني ألبومه الجديد الذي كان يجهز له الفترة الماضية قبل تعرضه لهذه الأزمة الصحية.

كما أحيا مؤخرًا حفل زفاف ابنته الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة الذي أقيم داخل أحد الفنادق، ونشر العديد من الصور والفيديوهات خلال إحيائه للحفل عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك».