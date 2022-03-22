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السيسي يبحث تطورات الطاقة عالميا مع ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء إسرائيل

كتب:

محمد أبو عمرة
01:49 م | الثلاثاء 22 مارس 2022
السيسي يلتقي ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء إسرائيل

السيسي يلتقي ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء إسرائيل

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى اليوم في مدينة شرم الشيخ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ورئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينت.

استقرار الأسواق والأمن الغذائي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلًا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.