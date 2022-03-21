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انتصار السيسي: تحية لكل أم «المعلم الأول للأخلاق ومنارة الحب»

كتب:

نرمين عفيفي
12:35 م | الإثنين 21 مارس 2022
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أمهات مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الأم. ونشر الحساب الرسمي للسيدة انتصار السيسي منشورًا جاء فيه: «في عيدها، أهنئ كل أمهاتنا، فبرغم كل التحديات، تظل الأم المصرية نموذجًا يُحتذى به، كبطلة وشخصية محاربة من أجل أسرتها».

وأضافت قرينة الرئيس: «تحية فخر وتقدير إلى كل أم.. المعلم الأول للأخلاق والمبادئ، والمثل الأعلى، ومنارة الحب والحنان».

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بقلم نرمين عفيفي