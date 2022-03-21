انتصار السيسي: تحية لكل أم «المعلم الأول للأخلاق ومنارة الحب»

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أمهات مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الأم. ونشر الحساب الرسمي للسيدة انتصار السيسي منشورًا جاء فيه: «في عيدها، أهنئ كل أمهاتنا، فبرغم كل التحديات، تظل الأم المصرية نموذجًا يُحتذى به، كبطلة وشخصية محاربة من أجل أسرتها».

وأضافت قرينة الرئيس: «تحية فخر وتقدير إلى كل أم.. المعلم الأول للأخلاق والمبادئ، والمثل الأعلى، ومنارة الحب والحنان».