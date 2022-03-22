عاجل.. مدير أعمال طارق الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية: أزمة تنفسية

كشف وليد الشيخ مدير أعمال المطرب الشعبي طارق الشيخ، عن تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى المستشفى.

تطورات الحالة الصحية لـ طارق الشيخ

وقال وليد الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن طارق الشيخ تعرض لأزمة تنفسية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، لافتا إلى أن الزيارة ممنوعة عنه خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يخرج من المستشفى خلال يومين أو ثلاثة.

وعن أسباب تعرضه لهذه الأزمة الصحية، أشار «الشيخ» إلى أن السبب هو ضغوط تعرض لها خلال الفترة الماضية نتيجة عمله المستمر على تجهيز أغاني ألبومه الجديد.

طارق الشيخ ينقل إلى المستشفى

وكانت الصفحة الرسمية لـ طارق الشيخ، على «فيس بوك»، نشرت صورة له من داخل المستشفى، مصحوبة بتعليق: «جمهوري الحبيب أرجو الدعاء بالشفاء العاجل».

طارق الشيخ يستعد لطرح ألبوم غنائي جديد

يذكر أن طارق الشيخ كان يعمل طوال الفترة الماضية على الانتهاء من أغاني ألبومه الجديد لطرحه خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يستكمل العمل على الألبوم بعد خروجه من المستشفى.

طارق الشيخ في زفاف ابنة عبدالباسط حمودة

وشارك «الشيخ» في حفل زفاف ابنة الفنان عبدالباسط حمودة، خلال الفترة الماضية، بحضور عدد آخر من نجوم الفن، كما نشر عددا كبير من الصور والفيديوهات من حفل الزفاف، التي تفاعل معها الجمهور.