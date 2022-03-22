تأجيل قضية حادث قطاري طهطا بسوهاج للأربعاء لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات سوهاج تأجيل نظر قضية حادث قطاري طهطا إلى جلسة الغد الأربعاء، لاستكمال سماع أقوال شهود الحادث، مع استمرار حبس المتهمين الثمانية، حيث استمعت المحكمة في جلستها اليوم الثلاثاء، إلى أقوال المهندس رمضان علي أحمد، مدير إدارة التشغيل بسكك حديد سوهاج، والمهندس ثروت قاسم محمد، مدير الصيانة.

هيئة المحكمة التى تنظر القضية

وبدأت محكمة جنايات سوهاج، صباح اليوم، نظر قضية حادث قطاري طهطا، المحالة من محكمة استئناف أسيوط، للنظر والحكم بالدائرة التاسعة بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين وليد سيد أمير، وناجح عبدالحميد محمد، وأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

ممثل النيابة يسرد الاتهامات وفقاً لقرار الإحالة

وبدأت الجلسة بسرد ممثل النيابة الاتهامات ضد المتهمين، وفقاً لقرار الإحالة، حيث أنه في يوم 26 مارس الماضي لعام 2021، وجهت النيابة العامة إلى 8 متهمين، هم «أبوالحجاج ص.»، مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011، و«جمال م.»، قائد قطار، و«محمد ع.»، مساعد قائد قطار، و«عمرو ع.»، قائد القطار المميز رقم 157، و«محمد خ.»، مشرف قطار المميز رقم 157، و«السيد ص.»، مساعد مشرف القطار رقم 157، و«سامي ج.»، ناظر محطة أقسام حركة السكة الحديد بأسيوط، و«كرم ي.»، مراقب فني بالمراقبة المركزية بهيئة السكة الحديد بأسيوط، بأنهم تسببوا بخطأ في موت 21 شخصاً، وكان ذلك ناتجاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.

خطأ أدى إلى ضرر جسيم بأموال جهة العمل ومصالح الغير

وأشار قرار الإحالة إلى أن الخطأ الذي ارتكبه المتهمون أدى إلى إلحاق الضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم، وإخلالهم بواجباتها، مع إهمالهم في استخدام مال من الأموال العامة المعهودة بها إليهم، ما نتج عنه اصطدام القطار الإسباني رقم 2011 بالقطار المميز رقم 157، وتسبب ذلك في ضرر مالي قدره 28 مليونا و942 ألفا و495 جنيهاً، مع تسببهم بغير عمد، في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية، وهو تصادم القطار رقم 2011 بمؤخرة القطار المميز رقم 157، ما عرض مستقليه للخطر.