«الصحة»: طعمنا مليونا و800 ألف مواطن بالجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر، وصل إلى مليون و800 ألف مواطن على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى عزوف بعض المواطنين من الحصول على الجرعة التنشيطية، إلا أنها فى غاية الأهمية مع ظهور متحورات لفيروس كورونا.

أهمية الجرعة التنشيطية

أضاف «عبدالغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تعمل على تعزيز مناعة الجسم ضد المتحورات التي تظهر لفيروس كورونا، موضحا أنه جرى توفير الجرعة لجميع المواطنين الحاصلين على الجرعة الكاملة ومضى عليهم 6 أشهر، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن يمكن الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور 3 أشهر فقط، ومن حصل على الجرعة من لقاح جونسون يمكن الحصول على الجرعة التنشيطية بعد شهرين فقط.

كيفية الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الجرعة التنشيطية يمكن الحصول عليها فى أي وحدة صحية أو مركز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية دون التقيد برسالة وزارة الصحة في مكان بعينه، لافتا إلى هذه التسهيلات لتخفيف المهمة على المواطنين، والحصول على اللقاح للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره، مؤكدا على أهمية اللقاحات ودورها في تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية، مطالبة المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة، من خلال الخط الساخن لها 105 للاطلاع على كل مستجدات الفيروس.