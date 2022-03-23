«الصحة» تطلق قوافل طبية مجانية في 4 محافظات اليوم.. تعرف على التفاصيل

في إطار القوافل الطبية اليومية التي يتم إطلاقها بشكل يومي للكشف على المواطنين وعلاجهم بشكل مجاني، أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاقها لعدد من القوافل الطبية المجانية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مدار اليوم الأربعاء في 4 محافظات على مستوى أنحاء الجمهورية.

تفاصيل قوافل اليوم من «حياة كريمة» للكشف والعلاج بالمجان

وتستعرض «الوطن» كل التفاصيل المتعلقة بالقوافل الطبية التي توفرها وزارة الصحة والسكان على مدار اليوم، سواء أماكن تواجدها أو التخصصات الطبية الموجودة بها.

أماكن القوافل الطبية المجانية في 4 محافظات

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن المحافظات والأماكن بالتفصيل التي سيتواجد من خلالها القوافل الطبية على مدار اليوم، وهي كالتالي:

1 - محافظة الجيزة، وتحديداً في «القبابات» بحي أطفيح.

2 - محافظة أسيوط، وتحديداً في «التضامن» التابع لمركز البداري.

3 - محافظة الإسكندرية، وتحديداً في «بهيج» التابع لمركز برج العرب.

4 - محافظة الوادي الجديد، وتحديداً في «المكس» التابع لمركز باريس.

التخصصات الطبية الموجودة داخل قوافل «حياة كريمة» الطبية

وحددت وزارة الصحة والسكان التخصصات الطبية المتوفرة خلال القوافل الطبية المجانية وهي عبارة عن 13 تخصصا طبيا، وهم كالتالي:

1 - الأطفال.

2 - نساء وولادة.

3 - الباطنة.

4 - خدمات تنظيم الأسرة.

5 - الأنف والأذن.

6 - العظام.

7 - الرمد.

8 - الأسنان.

9 - الجراحة.

10 - الجلدية.

11 - القلب.

12 - التحاليل.

13 - خدمات الآشعة.

قوافل طبية مجانية حتى يوم 31 مارس

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع «فيس بوك» أن القوافل الطبية المجانية مستمرة بشكل يومي حتى يوم 31 من شهر مارس الجاري، كما أوضحت وزارة الصحة أيضاً أن القوافل الطبية المجانية تحتوي على صيدليات بها مختلف أنواع الأدوية.