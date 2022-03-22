بدء تفعيل التعاون بين جامعة الجلالة والمركز الثقافي البريطاني .. اليوم

استقبل الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتور طارق ابو المعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وفداً من المركز الثقافي البريطاني، وممثلاً عن السفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور علي صبور، أمين مجلس أمناء جامعة الجلالة، وممثلين من العمداء ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وضم الوفد البريطاني كلاً من اليزابيث وايت، رئيس المركز الثقافي البريطاني، وروث كوكس، نائب رئيس المركز، وجيمس توول، ممثل السفارة البريطانية، والبروفيسور جون مكجفرن، مستشار المركز الثقافي البريطاني للتعليم العالي.

رؤية جامعة الجلالة

في بداية اللقاء؛ قدم الدكتور محمد الشناوي عرضاً توضيحياً عن رؤية وأهداف جامعة الجلالة ضمن المشروع القومي للجامعات الأهلية الجديدة، التي تم انشائها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يتابع الجامعة عن كثب ويمدها بكل الدعم المطلوب، لتكون منارة للعلم والبحث العلمي في المنطقة.

واضاف الشناوي، أن هذه الزيارة تأتي انطلاقاً من حرص جامعة الجلالة علي التعاون الدولي مع كافة المؤسسات العربية والأجنبية، لتعزيز أواصر التعاون العلمي والثقافي المشترك.

وأكد الدكتور طارق ابوالمعاطي، علي أن جامعة الجلالة تهدف إلي إعداد جيل مختلف من الخريجين، قادر علي المنافسة في سوق العمل العالمي من خلال برامج دراسية مميزة تخدم رؤية مصر 2030، مشيرا إلي أن الجامعة تمثل امتداداً للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة بعد افتتاح مشروع المونوريل الجديد، مما سيجعلها منطقة جذب سياحي وتعليمي في ذات الوقت.

جامعة الجلالة تضم 4 مشاريع عملاقة

واضاف ابو المعاطي، أن جامعة الجلالة تضم ايضا 4 مشاريع عملاقة؛ منها مستشفى الجلالة الجامعي الذي سيخدم المنطقة بأكملها، ومركز وقاعة مؤتمرات كبري لاستقبال المؤتمرات والمنتديات الدولية والاقليمية، بالإضافة الي سكن جامعي فندقي، منوهاً إلي أن قرار انشاء الجامعة يضم أيضاً تأسيس أكاديمية متقدمة للعلوم تهدف إلى خدمة الأبحاث العلمية.

وخلال الزيارة اجتمع الوفد بأعضاء لجنة التخطيط الإستراتيجي لجامعة الجلالة برئاسة الدكتورة رانيا نخيل، حيث قامت بعرض خطة اللجنة وأهدافها، في ظل التعاون المشترك مع المركز الثقافي البريطاني، وذلك لبدء الانتقال من مرحلة التخطيط الي مرحلة التنفيذ.

بدء تنفيذ التعاون بين المركز الثقافي البريطاني وجامعة الجلالة

من جانبه، صرح البروفيسور جون مكجفرن، مستشار المركز الثقافي البريطاني للتعليم العالي، أن بداية من اليوم سيتم البدء في مرحلة تنفيذ التعاون المشترك بين المركز وجامعة الجلالة، من حيث العمل علي تحقيق أهداف الوحدة، في خلق بيئة تعليمية فريدة لطلاب الجامعة، وعقد المزيد من الشراكات على المستويين المحلي والعالمي.

وفي ختام الزيارة، قام الدكتور محمد الشناوي، بتقديم دروع التكريم للضيوف،وذلك بعد اصطحابهم في جولة داخل حرم الجامعة شملت معرض لطلاب مجال الفنون والتصميم، ومبني مجال الطب، وقاعة المؤتمرات، وسكن الطلاب.

كما قام الوفد، بزيارة معالم مدينة الجلالة، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة، التي تأتي لتأكيد التعاون المستمر والمثمر بين جامعة الجلالة والمركز الثقافي البريطاني.