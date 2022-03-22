خبير اقتصادي: مصر حققت مكاسب من فائض الغاز الطبيعي وتواجه الأزمات بالتخطيط

قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن مجلس الوزراء اتخذت عدة قرارات بشأن إعداة هيكلة الموازنة ومنها زيادة المعاشات في أبريل المقبل بدلا من يوليو كما كان مخططا له في العام المالي الجديد، لافتا إلى تخصيص الدولة 130 مليار جنيه لمواجهة التعديات، ودعم برنامج تكافل وكرامة وإعفاء قطاع الصناعة من الضريبة العقارية.

الإدريسي: الدولة تهتم بتأمين احتياجات المواطن

وأوضح «الإدريسي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن الدولة تهتم بتأمين احتياجات المواطن المصري من خلال تعديلات تساعده على مواجهة الغلاء في أي أسعار، لافتا لأهمية إجراءات تطوير منظومة الأجور التى تغطي ما يقرب من 6 مليون عامل بالجهاز الإدارى للدولة بما يعادل 24 مليون مواطن ضمن أسر الموظفين، وما يزيد عن 10 مليون مواطن مستفيد من المعاشات.

وأشار «الإدريسي» إلى أن الدولة تعمل على ضبط الأسعار بالأسواق من خلال إقامة المعارض وتوفير السلع الأساسية لمواجهة أي محاولات لجشع التجار أو احتكار السلع، وتقديم السلع الغذائية بسعر عادل، لافتا إلى أن الدولة تتابع مؤشر الأمن الغذائي الذي أصبح مؤشرا عالميا تهتم جميع الدول بمتابعته والعمل على التقدم خلاله.

السيناريوهات الأسوأ للأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف «الإدريسي» أن السيناريوهات الأسوأ المتوقعة في الأزمة الروسية الأوكرانية تتمثل في فرض مزيد من العقوبات على الدول وتزايد التضخم العالمي في الاقتصاد وارتفاع سعر العديد من السلع الأساسية لتعلق معظم أسعارها بسعر النفط، لافتا إلى أن الدولار الواحد الذي يزيد في سعر برميل النفط يوثر في مصروفات الدولة المصرية، لافتا إلى أن الميزانية كانت تحاسب برميل النفط بسعر 69 دولار، والآن أصبح سعره وفقا لبلوبيرج 180 دولار بما يشكل ضغوطا كبيرا على الموازنة المصرية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر حققت مكاسبا من فائض الغاز الطبيعي وتصديره للخارج، رغم تزايد فاتورة البترول التى تؤثر على مانستورده من الأقماح والحبوب والمعادن، موضحا أن الدولة تتعامل مع كافة الأزمات بخطط وسيناريوهات محتملة مثلما حدث في مواجهة كورونا وغيرها من الأزمات.