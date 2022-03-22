الحكومة تنفي تخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيها

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيها، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التموين، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّها لم تصدر أي قرار في هذا الشأن.

حقيقة تخفيض حصة الفرد في بطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، دون أي اقتطاع أو انتقاص، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة بعينها.

وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين، بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف القيمة المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكلٍ كامل، أو حال طرح السلع بأسعار مرتفعة.

افتتاح معارض أهلا رمضان

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّه جرى افتتاح معارض «أهلا رمضان» في المحافظات المختلفة، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25 إلى 30%، على أن تستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان، كما تشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، إلى جانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع «جمعيتي» لطرح المنتجات بأسعار مخفضة ومنتجات رمضان «الياميش»، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وحال وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يجب الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).