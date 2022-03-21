الحكومة: معارض «أهلا رمضان» ستستمر فترات إضافية بعد الشهر الكريم

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ضمن مناقشات اجتماع لجنة أزمة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية اليوم، نوقشت آليات مد فترة معارض «أهلا رمضان» للمواطنين، فيما بعد الشهر المعظم، موضحًا: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قال اليوم في الاجتماع، قبل كده طلبت منكم إن معارض أهلا رمضان تستمر طول شهر رمضان، والآن عاوزين نفكر إزاي نخليها تكمل لمدد إضافية».

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن معارض أهلا رمضان، ستستمر لفترة إضافية بعد الشهر الكريم، لتوفير السلع للمواطنين، مفسرا ذلك، بأن توفير السلع الاستراتجية عبر المعارض والمنافذ، أثر على أسعار سلع كثيرة، وأدت إلى خفضها، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس آليات هذا الأمر.

وتابع: «في ضوء ذلك، ستشهد الفترة المقبلة، المزيد من الدعم للمواطن، من أجل تلافي أي أثار قد تنتج عن تطبيق تحرك سعر الصرف».

رفع الحد الضريبي إلى 30 ألف جنيه.. والتنفيذ في أقرب وقت

وحول الإعفاءات الضريبية ومدى احتياجه إلى لتعديل تشريعي، قال: «قرار رفع الحد الضريبي إلى 30 ألف جنيه، حيث تم رفع الحد الادنى بمقدار 6 آلاف جنيه، وسنتخذ الإجراء في أسرع وقت ممكن».

الدولة تهتم بالمصانع

وكشف، أن الدولة أيضاً تضع نصب أعينها، الاهتمام بقطاع المصانع، وبالمثل، فقد اهتمت بالمواطن: «نهتم بالمصانع لأنها مشغل رئيسي، وتنتج ما نستهلكه في الداخل، لذا تحتاج لدعم، ووزارة المالية ستتحمل الضريبة العقارية عنهم، وهذا يكلفها 4 مليارات جنيه».

الإعلان عن حزمة تحفيزية جديدة للبورصة غدا

وكشف أن حزمة تحفيزية جديدة لتحفيز البورصة المصرية سنعلن عنها غدا، وستشهد انتعاشا في الفترة المقبلة، سيكون لها أثر إيجابي مضاعف، حيث جرى تبكير موعد الاجتماع من الاربعاء إلى الثلاثاء، لافتاً إلى أننا على جذب الاستثمار المباشر من عدة دول: «نقول للمواطن العادي إن البنك المركزي استجاب لنداء الشارع، ورفع سعر الفائدة، وأصدرنا شهادات بفائدة 18%، ونحن نتعامل مع وضع طارئ، ونحاول تفادي تكلفة أكبر، والتأخر في القرارات، يدفع المواطن ثمنه كثيرا، ولن نكرر هذا الخطأ، وبقول للمواطن إن التأخير في اتخاذ القرارات له ثمن».