«المالية» عن الأزمة الروسية الأوكرانية: «مستعدين لها ومركزين قوي»

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية لوزارة المالية، إن الموازنة العامة استعدت جيدًا لعبور أزمة كورونا، من خلال مجموعة من الإجراءات التقشفية، وهو ما يتم خلال الفترة الجارية لمواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية.

رؤية واضحة لوزارة المالية

وأوضحت سارة عيد، أن هناك حزمة تحفيزية بقيمة 130 مليار جنيه بجانب الحزمة السابقة بمقدار 100 مليار جنيه لرفع الضرر عن الفئات الأكثر احتياجًا مع زيادة الأجور والمعاشات.

وأضافت «عيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر حققت طفرة في البنية التحتية الإلكترونية وتم زيادة 106% من عدد مستخدمي الوحدات الرقمية وأن وزارة المالية لا تتأخر في الإنفاق على التعليم والصحة، إذ إن هناك لجانا متخصصة من البنك المركزي ووزارة المالية، تعمل على تقديم دراسة الأمر جيدًا وسيتم إصدار الرؤية المقرر تنفيذها في وقتها المحدد.

كنا مستعدين للأزمة

وواصلت: «إحنا اتحطينا في نفس السيناريو ومزودناش الضرائب.. دخلنا في أزمات وحققنا نجاح كبير، هنفضل دايما على قدر كبير من التوازن، حققنا معدل نمو أكثر من 9% في الربع الأول من السنة.. وده هيوقفنا على أرض صلبة».

وأوضحت أن مصر بها مخزون استراتيجي من القمح يكفي لآخر العام، وكل منافذ البيع بها منتجات ولا توجد سلعة واحدة ناقصة أو غير موجودة، إضافة إلى جني محصول القمح المحلي بداية من يونيو.

ولفتت إلى أن الاحتياطي الأجنبي في أمان إذ وصل حتى الآن نحو 44 مليار دولار وسيتم استخدام هذا الاحتياطي بعناية، مواصلة: «كنا مستعدين للأزمة فداخلين وعارفين هنتصرف إزاي».