خالد عكاشة في الذكرى الـ 68 لتأسيس المخابرات المصرية: قدراتها تثلج صدورنا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الذكرى الـ 68 لإنشاء جهاز المخابرات العامة المصرية عزيزة على قلوب المصريين الذين ينظرون للجهاز بنوع من أنواع الفخر والاعتزاز منذ لحظة تأسيسه، مبينا أن المصريين يحفظون تاريخ هذا الجهاز عن ظهر القلب ويعتزون به لأن تاريخه ناصع وقدراته تثلج صدورنا.

تطور جهاز المخابرات

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء أمس الثلاثاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن قدرات الجهاز كانت حاضرة ومؤثرة في كل الأوقات المؤثرة، متابعا: «لي تعليق في الوقت الحالي في الوقت المعقد، جهاز المخابرات العامة المصرية قدر يتجاوب مع الطفرة الكبيرة اللي طرأت على عمل أجهزة المخابرات على مستوى العالم ولم يكن متأخرا عن الطفرة بل هو حاضر في الطفرة، فاليوم أجهزة المخابرات تدير عمليات السياسية وحاضرة لحماية الأوطان والمشروعات الوطنية للدول وفك شفرات وألغام تهدد الوطن، والمهام كبرت على أجهزة المخابرات».

دور المخابرات العامة المصرية في العالم العربي

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن جهاز المخابرات المصرية كان في المقدمة وقادرا على فهم كل التفاعلات ودوره مؤثر ويحظى باحترام وتقدير من كل نظرائه العربي والدولي، مبينا أن المنتدى العربي للمخابرات الذي نشأ في القاهرة يعبر عن الدور التاريخي الوطني لجهاز المخابرات المصرية الذي قدم خدمات جليلة للدول العربية التي تفخر بهذا الجهاز، مواصلا: «كل سنة ومصر طيبة، وجهاز مصر الوطني الكبير بتاريخ وعمره ورجاله وقياداته، إن شاء الله تكون مناسبة سعيدة وموفقة، ونتمنى له مزيدا من النجاح والامتياز المتميز به طوال الوقت».