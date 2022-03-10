خالد عكاشة: اتصال السيسي ببوتين هدفه الوساطة لحل أزمة روسيا وأوكرانيا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اتصال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، جاء لدعم حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، واستشعار مصر القلق من هذه الحرب.

وأوضح «عكاشة» أن مصر قدمت عرضا للوصول لتسوية سريعة تصل بالحلول السياسية لأجواء أكثر استقرارا، في ظل مرور العالم بجائجة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

الوساطة المصرية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أمس الأربعاء، أن الاتصال المصري يمثل عرضا مصريا لحل الأزمة؛ لأن مصر على مستوى القضايا الإقليمية أثبتت جدارتها ولديها علاقات متميزة مع جميع الأطراف، وتؤدي دورها بشفافية، لافتا إلى أنه يتوقع أن الحديث الرئاسي المصري الروسي تضمن هذه النقاط.

ترتيب الوضع العربي

ولفت العميد خالد عكاشة، إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، جاءت لترتيب الوضع العربي، لافتا إلى أن مصر والسعودية عمقوا الشراكة من أجل مواجهة التحديات وسط توحيد الرؤى للتنسيق في كل المجالات بين الدولتين، مشددا على أن الدولتين تسعيان لصيانة الأمن الإقليمي وسط التحديات التي يمر بها العالم.

تنسيق مصري سعودي

وأكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن العالم به تحديات ويحتاج لتوحيد الرؤى والنشاطات، خاصة الاستثمارية المشتركة، وتحقيق رؤية مصر والمملكة العربية السعودية 2030.