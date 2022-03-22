 خبيرة: ما وجده المستثمر في مصر من عائد افتقده العالم كله خلال كورونا

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، إن تحريك سعر الفائدة كان مطلوبا، بالتزامن مع رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة بقيمة تصل إلى 0.25%، وأعلن أن الفائدة ستتزايد مرة أخرى، لافتة إلى أن التعاملات بالعملة الدولارية، ستتعرض لزيادة خلال نهاية العام، بما يوجب على البنوك أن تتخذ قراراتها للحفاظ على الودائع الموجودة لديها.

وأوضحت «الدماطي» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية « DMC»، أن السياسية النقدية استخدمت أداة الفائدة كوسيلة لتقليل التضخم، وأن المستثمرين الأجانب في الأذون، هم المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، ووصل الدخل من خلالهم إلى 30 مليار دولار، لافتة إلى أن مصر من الدول التى تملك مؤشرات اقتصادية جيدة وكذلك مؤشرات المخاطر.

المستثمر وجد في مصر فوائد غير موجودة في أي دولة أخرى خلال أزمة كورونا

أشارت «الدماطي»، إلى أن المستثمر وجد في مصر فوائد غير موجودة في أي دولة أخرى، خلال أزمة كورونا، وأنه حاليا تقرر زيادة الفائدة، نظرا لأن البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، رفعت الفائدة، فكان لابد من قرارات عاجلة للحفاظ على المستثمرين في مصر، مشيرة إلى أن مصر من أفضل دول العالم في امتلاك معدل تضخم وذلك بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والصناعة وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع سعر النفط عالميا.

شهادات البنوك التي وصل عائدها إلى 18% جاءت في وقت مناسب

وأكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سهر الدماطي، أن شهادات البنوك التي وصل عائدها إلى 18%، جاءت في وقت مناسب للحفاظ على أموال المصريين، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج سيكون لها دور كبير في مواجهة التضخم بعد تحويلهم لأموالهم بالدولار إلى الجنيه المصري والحصول على الشهادات المعلنة.