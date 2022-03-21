طارق عامر: البنوك المصرية بخير.. ولدينا سيولة أكبر من أوروبا

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن البنوك المصرية قوية للغاية ولا تزال بخير وتعد من أفضل البنوك في الشرق الأوسط .

وأضاف "عامر" خلال مؤتمر صحفي الان أن البنوك المصرية لديها سيولة أعلى وأكبر من بنوك أخرى في دول أوروبية ودول في الشرق الأوسط بدول الجوار.

وأكد "عامر" على أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم حول رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017 يأتي للحافظ على القنوات الاستثمارية وموارد العملة الصعبة المصرية على رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت بعد قرارات" التعويم" في نوفمبر 2016 من 14 مليار دولار إلى نحو 31 مليار دولار بالإضافة إلى دعم ثقة المستثمرين والأسواق الدولية في الاقتصاد المصري لافتاً إلى أنه القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية في عام 2016 نجحت في تحمل الاقتصاد المصري طوال ست سنوات

وأكد "عامر" على أن قرار رفع أسعار الفائدة كان لا مفر منه وكان يجب تدخل السياسة النقدية لسحب السيولة من جسد الاقتصاد والأأسواق لمكافحة موجات التضخم وتشجيع المواطنين على الادخار لافتا إلى أن التضخم الحالي ليس محليا ولكنه تضخم مستورد من الخارج بسبب اللأحداث العالمية وارتفاع الأأسعار وتكاليف الشحن في جميع انحاء العالم.

وكان البنك المركزي المصري فاجأ الأسواق اليوم برفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1% ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.